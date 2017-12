Campeão, Milan goleia na despedida Campeão por antecipação, o Milan fechou a temporada em grande estilo e goleou o Brescia por 4 a 2 neste domingo, no estádio San Siro, em Milão, na 34ª e última rodada do Campeonato Italiano. O Milan venceu com dois gols de Tomasson, um de Chevchenko - que assim chegou aos 24 gols e terminou o campeonato como líder da artilharia - e um de Rui Costa. Os dois gols do Brescia, foram marcados pelo brasileiro Matuzalem. Com a vitória de hoje, o Milan atingiu 82 pontos, contra 71 do Roma, o segundo colocado. Na condição de vice, a equipe romana garantiu uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. A Juventus terminou em terceiro, com 69 pontos e a Inter de Milão foi o quarto, com 59. Estas equipes vão disputar a terceira rodada preliminar da Liga dos Campeões. Parma (58 pontos), Lazio (56) e Udinese (50) vão disputar a Copa da Uefa. A rodada definiu ainda os rebaixados: Ancona, Empoli e Módena vão disputar a segunda divisão na próxima temporada. A rodada teve os seguintes resultados: Chievo Verona 2 x 1 Bolonha Empoli 2 x 3 Inter de Milão Lazio 2 x 1 Módena Lecce 2 x 1 Reggina Milan 4 x 2 Brescia Parma 4 x 3 Udinese Perugia 1 x 0 Ancona Sampdoria 0 x 0 Roma Siena 1 x 3 Juventus