Campeão mundial e maior artilheiro do Inglês, Greaves se recupera e deixa UTI

A família disse em um comunicado que o ex-jogador, de 75 anos, consegue se sentar na cama do hospital e, embora "por nenhum motivo já esteja recuperado, não há razão para um otimismo cauteloso".

Em uma mensagem aos seus fãs, a família do ex-atacante do Tottenham fez um pedido. "Continuem enviando seus melhores desejos a ele para o futuro, enquanto luta contra esta coisa terrível que aconteceu".

Greaves marcou 357 gols no Campeonato Inglês, 50 a mais do que Steve Bloomer, que figura em segundo lugar na lista de maiores artilheiros da história da competição. Ele também é o quarto maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra, com 44 gols em 57 partidas, atrás apenas de Bobby Charlton (49 gols), Gary Lineker (48) e Wayne Rooney (47).

Além disso, ele fez parte do grupo que conquistou o título da Copa do Mundo de 1966, disputou o Mundial de 1962 e a Eurocopa de 1968 pela Inglaterra. Greaves também é o maior artilheiro da história do Tottenham, com 266 gols marcados em 379 jogos e estava previsto para entrar no Hall da Fama do clube londrino neste mês. Entre outros times, também defendeu o Chelsea e o Milan.