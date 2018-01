Campeão paulista bate a Ponte Preta Atual campeão paulista e sonhando com a classificação na segunda fase, o Ituano reencontrou sua torcida vencendo a Ponte Preta, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Mas o árbitro Élcio Paschoal Borborema teve sua atuação criticada pelas equipes por causa dos dois pênaltis inexistentes, um para cada lado. Os campineiros se sentiram mais prejudicados, porque o juiz anotou uma penalidade aos 31 minutos do segundo tempo, quando interpretou que o zagueiro Marinho derrubou o atacante Jean Carlos. Por reclamação, Marinho foi expulso. Na cobrança, Lima converteu o segundo gol do Ituano, que garantiu a vitória. O Ituano foi melhor em campo, principalmente no primeiro tempo. O setor ofensivo da Ponte não funcionou, principalmente com as más atuações de Luizinho Vieira e Hernani. Além disso, o time foi desorganizado taticamente e caiu diante de um adversário guerreiro, que jamais desistiu de lutar pela vitória. O atacante Jean Carlos abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, depois que Tita chutou a bola na trave. No começo do segundo tempo, o juiz inventou um pênalti para a Ponte, alegando que o zagueiro Erivélton cortou a bola com o braço. Na cobrança, o experiente Elivélton converteu. O empate estabeleceu o equilíbrio em campo e a Ponte esperava segurar o resultado até o final. Só não contava com o novo erro do juiz, agora a favor do adversário. Ficha Técnica Ituano: André Luis; Bruno (Lima), Erivélton, Eduardo e Lúcio; Everaldo, Pierre, Caio e Elson; Tita (Fernando Gaúcho) e Jean Carlos (Careca). Técnico: João Francisco. Ponte Preta: Hiran; Daniel, Marinho, Rodrigo e Elivélton; Izaías, Roberto, Piá e Luizinho Vieira (Jean); Hernani (Adrianinho) e Fabrício Carvalho (Lucas). Técnico: Abel Braga. Gols: Jean Carlos aos 37 minutos do primeiro tempo; Elivélton aos 17 e Lima aos 31 do segundo. Juiz: Élcio Paschoal Borborema. Cartão amarelo: Jean Carlos (Ituano); Daniel, Izaías e Piá (Ponte). Cartão vermelho: Marinho (Ponte). Local: Estádio Novelli Júnior (Itu/SP).