Campeão paulista, Doriva é apresentado no Botafogo-SP

O Botafogo de Ribeirão Preto apresentou na tarde desta segunda-feira o seu novo técnico para o Campeonato Paulista de 2015. Trata-se de Doriva, campeão estadual com o Ituano neste ano. O treinador chega com o objetivo de levar o clube à Série D do Campeonato Brasileiro e classificar para a fase final do Paulistão.

"O Campeonato Paulista é um dos mais disputados do Brasil. É um torneio muito competitivo, onde enfrentamos grandes equipes. Gostei do planejamento do Botafogo e acredito que poderemos realizar desempenho semelhante ao do Ituano. Vamos trabalhar para podermos brigar de igual para igual com os times considerados grandes e garantir uma vaga na Série D", afirmou o treinador.

Este é o principal objetivo da diretoria da equipe de Ribeirão Preto: garantir uma vaga na Série D para ter um calendário anual e pode avançar no cenário nacional.

Atual campeão paulista, Doriva estava negociando com alguns clubes do futebol brasileiro. Além do Botafogo, Portuguesa, Santa Cruz, Fortaleza e Remo demonstrarem interesse pelo treinador.

No Paulistão, o Botafogo está no Grupo 3, que também conta com Linense, Marília, Palmeiras e Portuguesa. A estreia da equipe acontecerá no dia 1º de fevereiro, fora de casa, diante do Rio Claro.