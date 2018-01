Campeão paulista vai processar a CBF Atual campeão paulista, o Ituano resolveu recorrer à Justiça em razão da nova alteração no calendário nacional, processar a CBF e até mesmo a Rede Globo de Televisão por danos e prejuízos. Segundo o seu diretor, o empresário Oliveira Júnior, o clube aguarda uma posição jurídica para ver como vai encaminhar este processo que pode ser de caráter coletivo. Mesmo evitando em falar sobre valores, o ex-procurador do pentacampeão Roberto Carlos, acha que se trata de uma ação de alguns milhões de dólares. Ele se baseia no prejuízos que terá a partir da próxima temporada, além dos investimentos anteriores já feitos visando chegar até o Torneio Rio-São Paulo, agora extinto. O clube teria feito altos investimentos para as disputas do Campeonato Paulista de 2002, fechado alguns contratos de patrocínios em cima das competições futuras, além das cotas estabelecidas por contrato. Há ainda os danos com a perda de arrecadações e a valorização dos atestados liberatórios dos jogadores. "Vamos procurar os nossos direitos, contra quem quer que seja", promete Oliveira. Ele alega que o Ituano, como clube-empresa, visa os lucros e não pode sofrer danos causados por terceiros. Mas quem seriam estes terceiros? "Acho que a maior culpada é a CBF, que não está respeitando os regulamentos pré-estabelecidos", responde o empresário. Oliveira lembra que disputou o Paulistão 2002 com o regulamento prevendo acesso e descenso em relação ao Rio-São Paulo. O Ituano, como campeão paulista, ficaria com a vaga do Guarani, eliminado após ter a pior campanha entre os clubes de São Paulo. Depois de algumas consultas jurídicas, Oliveira tem a certeza de que a ação poderá ser coletiva porque existem outros clubes em situações parecidas, como a Caldense, de Minas Gerais, e o Guarany, de Venâncio Aires-RS, que inclusive disputaram uma seletiva para disputar o Sul-Minas em 2003. A adesão de outros clubes poderá diminuir os custos da ação que, segundo Oliveira, deve ficar entre R$ 50 e R$ 100 mil. "Será uma briga de muitos interesses", prevê. Oliveira não conta com a ajuda direta da Federação Paulista de Futebol. Na quinta-feira ele tentou falar com o presidente da entidade, Eduardo José Farah, mas não conseguiu. Nem mesmo foi recebido pelo vice-presidente, Reinaldo Carneiro Bastos. "A Federação tem obrigação de nos defender, pois o Ituano é um de seus filiados. Além da tradição, o clube é o atual campeão paulista. Se a Federação não defende seu campeão, então quem é que ela vai defender", pergunta Oliveira.