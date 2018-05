Campeão pelos dois finalistas, Basílio aposta no Santos para o título paulista

SÃO PAULO - A final do Campeonato Paulista, disputada entre Santos e Ituano, é especial para Basílio. O ex-atacante, campeão brasileiro pelo time praiano e campeão paulista pelo clube do Interior, está feliz com o momento das duas equipes que marcaram sua carreira. Basílio, no entanto, aposta na força da torcida para o Santos sair do Pacaembu com o caneco nas mãos.

"O Ituano já está com vantagem, após a vitória de 1 a 0 na primeira partida, mas eu ainda acho que o Santos é favorito, até porque o Pacaembu é como se fosse a casa do Santos e o apoio do torcedor conta muito na hora da decisão. Vai ser um jogo ainda mais aberto que o primeiro, acredito, com o Santos indo para cima e o Ituano mais na espera para encaixar um contra-ataque e matar a partida. O Ituano joga por uma bola", comentou o ex-atleta, fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2004 pelo time da Vila, quando marcou 15 gols, a maioria deles no fim dos jogos, já que ele costumava iniciar as partidas no banco.

Basílio, inclusive, enxerga em Rildo um novo talismã do Santos. "Ele sempre entra bem, realmente coloca fogo no jogo e acho que tem uma característica muito parecida com a minha."

O ex-atacante, atualmente com 41 anos e aposentado, nunca escondeu seu carinho pelo Santos e mesmo hoje em dia ainda possui uma relação com os torcedores do clube. "Quando vou para São Paulo ou Santos, recebo bastante assédio, muitos torcedores pedem para tirar foto. Esse carinho existe porque os torcedores vão sempre lembrar dos bons momentos e no Santos eu vivi uma fase muito boa tanto para o clube quanto para mim."

EM ITU

Sobre o Ituano, o ex-camisa 11 acredita que o time de Itu tem muita semelhança com o de 2002, que, além de ser campeão paulista em um torneio que contava apenas com equipes pequenas, ainda chegou à final do Supercampeonato Estadual, eliminando o Corinthians na semifinal. "Naquela ocasião também contávamos com jogadores experientes mesclado com jovens. Nós tínhamos a defesa bem armada, um excelente toque de bola e explorávamos os contra-ataques, assim como esse time de hoje. Em 2002, o Corinthians estava em ótimo momento e queria a tríplice coroa no primeiro semestre. Só que nós ganhamos deles. O Ituano de agora também está mostrando muita qualidade para jogar contra os times grandes", comparou Basílio, que ressaltou a importância do presidente Juninho Paulista para a reconstrução do clube. "Ele fez uma mudança radical no Ituano, que evoluiu muito em termos de estrutura."

VIDA ATUAL

Aposentado desde 2011, depois de ter passado por 15 clubes entre nacionais e internacionais, Basílio não conseguiu ficar longe do futebol e desde o ano passado possui um projeto social, administrando uma escola de futebol em sua cidade natal, Andradina, no Interior de São Paulo. Ele trabalha como uma espécie de conselheiro dos garotos. "O meu projeto social tira muita criança da rua e dá para elas o sonho de ser jogador de futebol. Eu sei como é difícil seguir esse caminho. Você tem de abrir mão de muitas coisas e às vezes vejo que eles não estão preparados. É importante esse garoto ter uma conversa com quem já viveu essa situação."

Sem pretensões de virar técnico de futebol por enquanto, Basílio mostra apreço pela função de descobrir talentos e faz um alerta. "Creio que logo todo mundo vai ouvir falar muito de Andradina. Daqui saíram bons jogadores sem ter uma categoria de base correta. Agora, com estrutura, com certeza eles vão explodir", completou, exaltando atletas da região como o goleiro Lauro, ex-Internacional, o zagueiro Bruno Rodrigo, do Cruzeiro, além do atacante Fabrício Carvalho, que está negociando com o Botafogo para o segundo semestre.