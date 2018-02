Campeão, São Paulo abre Brasileiro em casa e sem torcida A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na noite desta segunda-feira a tabela do Campeonato Brasileiro de 2007, que terá início no dia 12 de maio e terminará no dia 2 de dezembro. Campeão de 2006, o São Paulo estreará contra o Goiás no Morumbi, mas com portões fechados - o time foi punido com a perda de um mando de campo devido à invasão de um torcedor no gramado do Estádio Durival de Brito, em Curitiba, no jogo contra o Paraná, pela última rodada do campeonato do ano passado. O jogo, às 18h10, poderá ser no Morumbi porque a CBF mudou para este ano seu regulamento - agora permite que a equipe mande os jogos com punição em seus próprios estádios - antes, era preciso jogar a pelo menos 150 quilômetros de seu estádio. Assim como em 2005, ano em que conquistou seu quarto título nacional, o Corinthians começa o Brasileiro enfrentando o Juventude no Pacaembu. O Palmeiras visita o Flamengo, no Maracanã, e o Santos vai a Recife encarar o Sport, que volta à elite neste ano. O primeiro clássico paulista será entre São Paulo e Palmeiras, na terceira rodada, dia 27 de maio, seguido de Santos x Corinthians, em 3 de junho, pela quarta rodada. Na última rodada, em que eventualmente o título pode ser decidido, o São Paulo enfrenta o Atlético-PR em Curitiba, o Corinthians visita o Grêmio em Porto Alegre, o Palmeiras recebe o Atlético-MG no Palestra Itália, e o Santos encara o Fluminense na Vila Belmiro. Confira os jogos da 1.ª rodada: Sábado, 12 de maio 18h10 Figueirense x Atlético-MG Fluminense x Cruzeiro São Paulo x Goiás Domingo, 13 de maio 16 horas Atlético-MG x Náutico Internacional x Botafogo Flamengo x Palmeiras Paraná x Grêmio 18h10 América-RN x Vasco Corinthians x Juventude Sport x Santos