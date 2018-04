Campeão, Sevilla pega Mönchengladbach na Liga Europa

O sorteio da primeira fase eliminatória da Liga Europa foi realizado nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, e não determinou nenhum grande confronto entre dois gigantes do futebol europeu. A definição dos 16 duelos deste estágio que antecede as oitavas de final não reservou nenhum clássico, assim como colocou o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, no caminho do Sevilla, atual campeão da competição continental.

Este sorteio contou com a presença dos oito clubes eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões, além de outros 24 times classificados ao mata-mata após avançarem na Liga Europa, sendo que a Uefa já havia definido que nesta próxima fase não haveria confrontos entre times do mesmo país, assim como impediu duelos entre ucranianos e russos, tendo em vista o conflito político vivido pelas nações.

Um dos gigantes ainda vivos na Liga Europa, o Tottenham, do volante brasileiro Paulinho, terá pela frente a Fiorentina, do goleiro Neto, convocado por Dunga para os amistosos que o Brasil fez contra Turquia e Áustria, no mês passado.

O Liverpool, que deu vexame na primeira fase da Liga dos Campeões ao ser eliminado pelo Basel, em casa, na rodada final da fase de grupos, irá encarar o Besiktas neste mata-mata, enquanto o Zenit, do brasileiro Hulk, pegará o PSV Eindhoven depois de também ter caído no estágio de grupos do principal torneio de clubes do continente.

A Inter de Milão, por sua vez, terá pela frente o Celtic, da Escócia. Outra gigante italiana, a Roma enfrentará o Feyenoord, da Holanda. Já o Napoli medirá forças com o Trabzonspor, da Turquia, enquanto o Torino fará um mata-mata com o Athletic Bilbao, da Espanha, este eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Melhor terceiro colocado do estágio de grupos da Liga dos Campeões, o Olympiakos, da Grécia, terá como primeiro rival na Liga Europa o Dnipro, da Ucrânia, que curiosamente foi o pior dos 24 classificados da etapa anterior da competição.

Os duelos da próxima fase da Liga Europa serão realizados nos dias 19 e 26 de fevereiro, enquanto as oitavas de final da competição ocorrerão em 12 e 19 de março. O campeão do torneio, em decisão marcada para 27 de maio, em Varsóvia, na Polônia, garantirá vaga na Liga dos Campeões da temporada 2015/2016.

Confira os confrontos da próxima fase da Liga Europa:

Young Boys x Everton

Torino x Athletic Bilbao

Sevilla x Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg x Sporting

Ajax x Legia Varsóvia

Aalborg x Brugge

Anderlecht x Dínamo de Moscou

Dnipro x Olympiakos

Trabzonspor x Napoli

Guingamp x Dínamo de Kiev

Villarreal x Salzburg

Roma x Feyenoord

PSV Eindhoven x Zenit

Liverpool x Besiktas

Tottenham x Fiorentina

Celtic x Inter de Milão