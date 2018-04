Campeão Wolfsburg é surpreendido e perde de 4 a 2 para o Hamburg

A vitória levou o Hamburg à segunda posição na tabela, com sete pontos nos três jogos da temporada, atrás do Bayer Leverkusen com apenas um gol de diferença.

O Wolfsburg, com seis pontos, caiu para o quarto lugar, enquanto o abatido Bayern Munich fica com o 14o após uma derrota de 2 x 1 para o Mainz no sábado.

O Hamburg surpreendeu o time da casa com dois gols já no começo da partida, e um quarto no último minuto do jogo.

(Por Karolos Grohmann)