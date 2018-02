Campeões brasileiros serão homenageados na Copa A Fifa vai homenagear todos os campeões mundiais do Brasil durante a cerimônia de abertura da Copa da Alemanha, no dia 7 de junho, em Berlim. A entidade convidou, através da CBF, os participantes das conquistas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 para participarem da festa. Segundo a CBF, estão sendo convidados 85 pessoas, sendo que 12 ex-jogadores já morreram. A previsão é que eles cheguem a Berlim em 5 de junho e fiquem por lá até a partida de abertura da Copa, dia 9, entre Alemanha e Costa Rica, em Munique. Com o objetivo de registrar o momento histórico, a CBF tem a intenção de aproveitar a ocasião para promover um encontro entre os campeões mundiais com a atual seleção brasileira, que representará o País na Copa. A cerimônia de abertura da Copa, no dia 7 de junho, só irá acontecer por insistência da prefeitura de Berlim, que decidiu bancar o evento depois que a Fifa desistiu da idéia de fazer uma festa tão grandiosa.