Campeões da Bahia são homenageados Os quatro pentacampeões baianos, Dida, Edílson, Vampeta e Júnior, foram condecorados no inicio da tarde desta quarta-feira no Palácio de Ondina, residência oficial do governador Otto Alencar (PL) com a Medalha Ordem do Mérito da Bahia, no grau de comendador. Eles foram recepcionados pelo governador e o ex-senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA). A medalha é uma homenagem do governo baiano pela conquista da Copa do Mundo. "Deixamos o Brasil desacreditados e trouxemos a taça", comentou o lateral Júnior emocionado. Ele aparentava cansaço pela longa viagem do Japão ao Brasil e pela maratona de comemorações. O grupo chegou a Salvador na terça à noite e seguiu em carreata pela orla de Salvador até o Largo do Farol da Barra onde um trio elétrico animou a festa da vitória. Edílson presenteou ACM, Alencar e o prefeito de Salvador, Antonio Imbassahy (PFL), com camisas autografadas por todos os jogadores da Seleção Brasileira. O meia Vampeta, contudo, foi que roubou a cena ao revelar que pretende seguir carreira política, com o apadrinhamento de ACM. "Quero ser representante da Bahia, mas sempre ao lado de ACM",disse.