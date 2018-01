Campeões da Copa SP viram celebridades Passou um dia e os campeões da Copa São Paulo de Juniores viraram celebridades. Os jogadores do Corinthians passaram hoje por dois programas de tevê e foram homenageados por uma torcida organizada. Hoje, depois de participar do programa Esporte Total, da TV Bandeirantes, o grupo foi dispensado. Férias para quem ficou 40 dias em concentração - exceto para Édson, Ednei e Vitor Hugo, que se apresentam amanhã ao técnico Juninho. Rafael, Jô, Fininho (que tem propostas do Náutico e Fortaleza), Tiago, Rosinei e Wendell ganharão 15 dias de férias. O atacante Bobô, herói do título, ainda não sabe o destino. Também ganhou 15 dias, mas não foi informado se vai para o time de cima. O título deve mudar a vida da garotada. No domingo, uma grife de roupas masculinas mandou presentes para os jogadores. Alguns já exibiam hoje as camisetas e bonés na televisão. Muitos já usam colares de ouro e anéis gigantes - tudo dourado. Todos têm empresários. Mas voltam a ser garotos de 20 anos quando lembram dos dias de confinamento, quando a diversão era empinar pipa, videogames e pregar peças nos companheiros.