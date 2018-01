Campeões de 63 sofrem na torcida Três torcedores que não desgrudaram os olhos da tevê, nesta quarta-feira, cada um em uma cidade, estavam em campo, há 40 anos, em situação idêntica a de Robinho, Diego e companhia. Os ex-jogadores Dorval, em São Paulo, Coutinho em Penápolis, e Pepe, em Campinas, demonstravam como ?comentaristas? o mesmo entrosamento dos tempos em que tocavam a bola um para o outro no Santos bicampeão da Libertadores de 1963. ?Dois a zero não é nenhum bicho-de-sete-cabeças. Dá para reverter perfeitamente aqui. Só precisa ser mais ofensivo e tomar mais cuidado com o contra-ataque deles?, avaliou Pepe, técnico do Guarani. No intervalo, a confiança ainda era grande. ?Isso (derrota parcial por 1 a 0) é normal. O Santos tem condições de reverter. Dá para sentir que o time não se entrosou em Buenos Aires e, infelizmente, num descuido, quando todos pensaram que o jogador do Boca ia cruzar, ele acertou o gol. Os garotos vão achar o caminho?, disse o ex-meia Dorval. O ex-centroavante Coutinho, que atua como técnico do Penapolense, estava ainda mais tranqüilo antes de começar a segunda etapa. ?Acho até que o time está indo bem, e mesmo se ficar como está (1 a 0) tá bom. Dá perfeitamente para reverter em São Paulo.?