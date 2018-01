Campeões de audiência estão na Vila Shows como o de Robinho, Diego e companhia na goleada por 5 a 1 sobre o América de Cali, na Colômbia, deixará de ser privilégio para poucos. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, que começa em março. O Santos dividirá com o Corinthians as atenções da Globo em sua grade de programação esportiva. Da primeira até a 36ª rodada, o time da Vila Belmiro terá 21 de seus jogos transmitidos pela tevê aberta ? a mesma quantidade que o Corinthians. Mas, se forem somados os jogos das duas equipes que serão transmitidos por tevê fechada, o atual campeão brasileiro (com dez transmissões) supera o até então imbatível Corinthians (com cinco) em termos de mídia. Leia mais no Jornal da Tarde