Campeões derrapam na estréia O que Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Fortaleza e Vitória têm em comum? Bom, os cinco clubes estão relacionados por dois detalhes curiosos. O primeiro é que há pouco mais de uma semana, conquistaram o título em seus campeonatos estaduais. Segundo, no último fim de semana tiveram estréia aquém do esperado no Campeonato Brasileiro. Com destaque - negativo, é claro - exatamente para paulistas e cariocas. Os corintianos foram atropelados, em pleno Pacaembu, pelo Atlético-MG, que merecia um placar bem mais amplo do que os 3 a 0. Já os vascaínos caíram diante do modesto Guarani, em Campinas, por 4 a 2. Leia mais no Estadão