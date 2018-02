Campeões desfilam nas ruas de Santos Depois de uma breve festa no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, onde venceu o Vasco por 2 a 1, o elenco do Santos embarcou de volta para a cidade de Santos, para comemorar a conquista do título brasileiro. E quando chegou, encontrou muita gente celebrando nas ruas. Num carro do Corpo de Bombeiros, os jogadores do Santos passaram a noite desfilando pelas ruas da cidade, comemorando com os torcedores. Muita gente foi para a Vila Belmiro - cerca de 7 mil pessoas -, onde o grupo campeão deveria passar, mas, por motivo de segurança - a invasão de campo foi generalizada -, essa visita foi cancelada. Mas os torcedores poderão voltar para festejar nesta segunda-feira à Vila Belmiro, onde o time do Santos receberá o troféu oficial de campeão brasileiro, em cerimônia marcada para as 18 horas - a taça entregue neste domingo, em Rio Preto, foi dada simbolicamente pela Federação Paulista de Futebol. Mesmo porque, a Prefeitura decretou ponto facultativo na cidade nesta segunda-feira.