Campeões festejam em um restaurante Os jogadores do Corinthians estão comemorando o título de campeão brasileiro, conquistado neste domingo à tarde, num restaurante francês chamado L?Etoile D?Argent, onde aproveitam inclusive para jantar. A festa é comandada pelos meias Carlos Alberto e Roger, que cantam e falam no sistema de som do local. Estão presentes à festa vários familiares dos jogadores, junto com membros da comissão técnica e da diretoria. O time embarca ainda neste domingo em vôo fretado para São Paulo e a chegada está prevista para por volta das 0h30 no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP) - região metropolitana da capital paulista.