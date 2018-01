Campeões mundiais no time dos sonhos A seleção campeã do mundo foi também a vencedora da Pesquisa Estado. O júri praticamente ratificou a escolha de Felipão na memorável festa na Ásia. A diferença se resume a uma "opção tática": sai um zagueiro (no caso, Roque Júnior) e entra um meia (Kaká). De resto, dez titulares da final da Copa aparecem como destaque e formam a seleção brasileira ideal de 2002. Leia mais no Estadão