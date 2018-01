Campeões mundiais recebem taça da Copa A manhã desta quinta-feira foi de muita paparicação no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. O objeto de desejo tem um pouco mais de seis quilos e está uma volta ao mundo para ser admirada por todos. Em sua parada no Brasil, a taça da Copa do Mundo Fifa atraiu muitos craques no local de visitação. Entre as ilustres presenças estavam vários campeões mundiais. Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Bebeto, Zagallo e Marcos (goleiro do Palmeiras) vestiam camisetas que indicavam os anos de conquistas brasileiras na Copa do Mundo. ?É muito bom ela (taça) estar aqui no Brasil. Vamos fazer de tudo para que ela volte para cá em julho. O mundo todo está contra a gente, mas vamos ganhar?. disse, sempre confiante, Zagallo. Além de ex-jogadores, dirigentes também deram as caras no Forte de Copacabana. O mais importante no dia reservado apenas à imprensa foi o brasileiro João Havelange, ex-presidente da Fifa. Nesta sexta, a visitação será aberta ao público carioca. No sábado, será a vez da imprensa de São Paulo fazer a apresentação da taça da Copa do Mundo. No domingo, a população paulista poderá ver o troféu. O local é o Centro de Convenções do Hotel Transamérica, no bairro de Santo Amaro (Zona Sul).