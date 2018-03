Campeões quase definidos no futebol europeu Campeonatos em turno e returno, por pontos corridos, são a forma mais justa de apurar-se um campeão. Mas nem sempre são decididos nas últimas rodadas. Há o ?risco? de uma equipe ser superior às demais concorrentes, abrir larga vantagem e esvaziar a disputa pelo título. A eficiência faz com que, neste momento, os torneios de Itália, Alemanha, Inglaterra, Holanda e Escócia estejam praticamente definidos, com muita antecipação. A briga se restringe, na prática, às vagas em copas continentais e à luta contra o rebaixamento. A Alemanha é um dos exemplos mais significativos do desequilíbrio provocado pela regularidade do primeiro colocado e pela instabilidade dos rivais. O Werder Bremen lidera, com 58 pontos, e dificilmente será alcançado pelo vice-líder Bayern de Munique (49) nas 14 rodadas que restam até o fim da temporada de 2003-04. O time do artilheiro Aílton tem 18 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Tem o melhor ataque, com 59 gols, mas a defesa menos vazada - 10 sofridos - é a do Stuttgart, em terceiro lugar, com 46 pontos. Folgada também é a situação do Arsenal, na Inglaterra. Com 70 pontos, em 28 das 38 rodadas previstas, vê à distância o desespero de Chelsea (61) e Manchester (58) na tentativa inútil de lhe fazerem sombra. O Arsenal é um dos poucos invictos na Europa - 21 vitórias e 7 empates. O clássico mais complicado que tem pela frente será contra o Manchester United, dia 27. O quadro não muda na Holanda. O Ajax alcançou 61 pontos no fim de semana, na 25ª das 34 rodadas da Série A local. O PSV tem 52 e o Feyenoord está com 46. Em Portugal, o Porto já prepara mais uma festa. Com 68 pontos em 26 jogos, tem 7 a mais do que o Sporting e 14 à frente do Benfica. O Porto não perdeu até agora - são 21 vitórias e 5 empates. A superioridade está ainda nos gols marcados (57) e nos que levou (apenas 15). Ninguém aposta uma lira antiga em reviravolta na Itália, a 9 rodadas do fim do campeonato. O Milan está na ponta, com 64 pontos, contra 57 da Roma e 55 da Juventus. Milan e Roma têm encontro marcado em 2 de maio. Definido, mesmo, é o panorama na Escócia. O Celtic Glasgow tem 77 pontos (25 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota), enquanto o segundo colocado Glasgow Rangers aparece com 61. Na Espanha, há menos disparidade e o Real Madrid lidera com 61 pontos, só 4 a mais do que o Valencia. Mas, pela qualidade do elenco, pela variedade de astros, há considerável possibilidade de erro prever que os madrilenos venham a ser surpreendidos nas 10 rodadas finais. Luta aberta, no entanto, ocorre na França, onde também faltam 10 rodadas. Monaco (59), Lyon (57) e Paris Saint-Germain (54) estão no páreo.