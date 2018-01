Campeões voltam à Vila Belmiro Os meninos campeões brasileiros de 2002 voltam à Vila Belmiro, hoje, às 20h30, para enfrentar o Paulista, de Jundiaí, pelo Campeonato Paulista, quase dois meses depois do último jogo no estádio preferido de Robinho, Diego, Paulo Almeida, Elano e companhia, na vitória por 3 a 0 contra o Grêmio, o primeiro das quartas-de-final do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de dezembro. Parece que faz muito tempo, pelo menos para os jogadores. ?Naquele tempo, a torcida ainda virava as faixas de cabeça para baixo em sinal de protest?, diverte-se Léo, como se os momentos difíceis fizessem parte de um passado remoto. Leia mais no Jornal da Tarde