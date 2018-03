Campeonato Alemão começa amanhã O Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira com um recorde de jogadores estrangeiros: segundo levantamento feito pela revista Kicker, 235 não alemães foram inscritos pelos 18 clubes da primeira divisão. A única partida de hoje reunirá o campeão Bayern de Munique e o recém-promovido Eintracht Frankfurt. O time com maior número de estrangeiros é o Schalke 04, que tem 20 - entre eles o zagueiro brasileiro Alcides, campeão sul-americano Sub-20. Entre os brasileiros, a novidade será o volante Flávio Conceição, emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund. O Bayern de Munique abre a temporada como favorito. Além de manter o time da temporada passada - com Kahn, Ballack, Élber e Zé Roberto - contratou o zagueiro argentino Demichelis (ex-River) e contará com o meia Deisler, que quase não jogou no último campeonato por causa de uma contusão. Jogos de sábado: Wolfsburg x Bochum; Kaiserslautern x Munique 1860; Hertha Berlin x Werder Bremen; Hamburgo x Freiburg; Schalke x Borussia Dortmund.