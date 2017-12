Campeonato Alemão começa nesta sexta O Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira com uma partida no estádio que será palco da abertura do Mundial no dia 9 de junho. No moderníssimo Allianz Arena, o estádio para 66 mil pessoas cujo exterior muda de cor conforme o time que está jogando, o campeão Bayern de Munique recebe o Borussia Moenchengladbach. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN/Brasil, às 15h30. O Bayern não fez nenhuma contratação de impacto, mas se dá por feliz de ter conseguido manter o meia Ballack, sua maior estrela. Seu contrato termina em junho e ele esteve nos planos do Real Madrid antes de o clube espanhol fechar a contratação de Júlio Baptista. Nas últimas seis temporadas, o time foi campeão cinco vezes. O Borussia tem como atração o atacante Élber, que foi ídolo da torcida do Bayern. A rodada será completada com jogos sábado e domingo. As outras partidas serão as seguintes: Hamburgo x Nuremberg; Colonia x Mainz; Duisburg x Stuttgart; Wolfsburg x Borussia Dortmund; Hannover x Hertha Berlin; Schalke 04 x Kaiserslautern; Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen. Os dirigentes dos clubes estão em campanha para conseguir mais dinheiro pelos direitos de transmissão dos jogos do campeonato, tanto para a tevê aberta como para o sistema "pay-per-view". Eles dividirão 180 milhões de euros (R$ 491 milhões) nesta temporada, mas querem passar a receber pelo menos 500 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão). "As tevês ganham muito dinheiro transmitindo os jogos. E os clubes precisam receber uma fatia maior para poderem ser competitivos nas competições européias", argumentou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique.