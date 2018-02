Campeonato alemão de 1894 ´vai ser decidido´ em 2007 Dois clubes alemães querem disputar em julho deste ano o que teria sido a final do campeonato alemão de futebol de 1894. Na época da decisão, um dos times - o FC Hanau 1893, da cidade de Hanau (região de Frankfurt) - não pôde comparecer à final em Berlim por falta de dinheiro. O adversário, o Viktoria 1889 Berlin, sagrou-se então campeão alemão de futebol. Agora, 113 anos depois, os dois clubes concordaram em disputar a final que nunca aconteceu, em dois jogos marcados para julho deste ano - um em Berlim e outro em Hanau. ?Nós não queremos mudar o resultado, a taça vai ficar com o time de Berlim?, diz Thomas Tamberg, presidente do clube de Hanau. No entanto, os dois times querem finalmente decidir o título no gramado. ?Quem ganhar o amistoso será o vencedor moral da competição?, diz Tamberg. ´Sonho antigo´ O presidente do Viktoria Berlin, Sven Leistikow, disse que seu clube ?queria disputar essa partida há muito tempo?, mas até agora não tinha recebido uma resposta afirmativa do adversário de outrora. Os dois times têm uma longa tradição e estão entre os fundadores da Federação Alemã de Futebol. O Viktoria Berlin é o favorito para conquistar o título de uma vez por todas, já que joga na quinta divisão alemã. O FC Hanau está atualmente na sétima divisão. A idéia da final com mais de cem anos de atraso está atraindo a atenção da imprensa alemã. Os dois clubes estão procurando patrocinadores para os jogos, e prometem fazer uma ?festa nostálgica? em torno do evento.