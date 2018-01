Campeonato Alemão recomeça amanhã Depois de seis semanas parado por causa do rigor do inverno no país, o Campeonato Alemão recomeça com a partida entre o líder Bayern de Munique e o Hamburgo, nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo da ESPN/Brasil, a partir das 17h15 (horário de Brasília). O jogo valerá pela 18ª rodada, a primeira do segundo turno. O Bayern tem 34 pontos e está à frente do Schalke 04 no saldo de gols - 13 a 5. Para a partida desta sexta, a dúvida do técnico Felix Magath é o atacante peruano Claudio Pizarro, que sentiu dores no joelho direito. Como seu compatriota Paolo Guerrero também está machucado e o paraguaio Roque Santa Cruz ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, o provável companheiro do holandês Roy Makaay será Alexander Zickler. A rodada terá seis jogos no sábado: Hansa Rostock x Freiburg, Wolfsburg x Borussia Dortmund, Borussia Moenchengladbach x Arminia Bielefeld, Mainz x Stuttgart, Schalke x Werder Bremen, Nuremberg x Kaiserslautern.