Campeonato Alemão vê duelo de líderes As equipes do Wolfsburgo e do Stuttgart disputam neste sábado o principal duelo da 13ª rodada do Campeonato Alemão. Com 24 pontos, o líder Wolfsburgo vem fazendo surpreendente campanha. Com um ponto a menos, o Stuttgart dos brasileiros Cacau e Kuranyi (naturalizado alemão) também está em boa fase. Também com 24 pontos, o Schalke 04, onde atua o brasileiro Lincoln e o artilheiro Aílton, recebe o Hertha Berlim e torce por um empate em Wolfsburgo, para ficar sozinho na frente. Com 23 pontos, o Bayern Munique joga só domingo, contra o Bochum.