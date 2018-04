Campeonato Argentino começa com vitória do atual campeão Estudiantes

BUENOS AIRES - O Estudiantes, atual campeão do Torneio Apertura do Campeonato Argentino, iniciou o Torneio Clausura nesta sexta-feira com vitória em casa por 2 a 1 sobre o Newell's Old Boys.

Os gols do Estudiantes, que estreou o treinador Eduardo Berizzo, foram marcados por Fernández e Mercado, aos 13 e 23 minutos do primeiro tempo. Cobelli descontou aos 44 da etapa final.

Em outra partida desta sexta-feira, o Independiente, vencedor da Copa Sul-Americana em 2010, empatou em casa por 2 a 2 com o Vélez Sarsfield.

Após fazer 2 a 0 na etapa inicial com gols de Parra e Battión, o Independiente permitiu o empate do Vélez no segundo tempo. Os gols do atual vice-campeão do Torneio Apertura foram anotados por Maxi Moralez e Juan Manuel Martínez.