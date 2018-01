Campeonato Argentino volta a ser disputado Depois de quase um mês parado, penalizado por causa da violência, o Campeonato Argentino voltará a ser disputado neste fim de semana. E logo com um jogo considerado de alto risco: Racing e Boca Juniors se encontram no domingo, em Avellaneda. Os dois times têm torcidas consideradas muito fanáticas na Argentina. Para evitar qualquer surpresa, a polícia adotará algumas medidas de segurança: torcedores serão submetidos a checagem de impressões digitais e testes de bafômetro. ?É um teste para toda a sociedade, que precisa gerar um movimento que varra a violência em várias áreas?, disse Gustavo Lugones, membro do governo argentino. Foi justamente em uma partida do Boca Juniors que houve uma briga entre torcedores que ocasionou a paralisação do Campeonato Argentino. A confusão foi armada em 31 de agosto, quando o Boca enfrentou o Chacarita Juniors, no estádio La Bombonera. Mais de 70 pessoas ficaram feridas no confronto entre torcidas.