Campeonato Argentino volta com Maradona Começa nesta sexta-feira o Campeonato Argentino de Futebol (Torneio Apertura) e a maior parte das novidades não estará em campo. A começar de Maradona, que estréia como vice-presidente do Boca Juniors, clube que mais investiu (contratou seis jogadores - Ibarra e Battaglia, que voltam, são destaques). Dos 20 times do torneio, 11 iniciam com técnico novo.