Campeonato Brasileiro faz 30 anos O Campeonato Brasileiro, com início previsto para 1º de agosto, está completando 30 anos. Em sua longa história, nunca houve repetição na fórmula de disputa nem mesmo no número de clubes. Não há ordem no calendário nacional e a cada temporada aumentam as competições. O excessivo número de jogos, argumentam treinadores e preparadores físicos, provoca enormes prejuízos aos jogadores nos clubes e na Seleção Brasileira. Leia mais no Jornal da Tarde