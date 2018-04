Campeonato Brasileiro tem equilíbrio de forças fora do eixo Rio-SP

SÃO PAULO - O 11.º Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos começará neste sábado prometendo um equilíbrio de forças que não foi visto nas edições anteriores. São grandes as chances de a competição sair do domínio dos clubes do eixo Rio-São Paulo. Isso depois de os últimos nove campeonatos ficarem nas mãos de times dos dois Estados mais ricos do País: Santos (2004), Corinthians (2005 e 2011), São Paulo (2006, 2007 e 2008), Flamengo (2009) e Fluminense (2010 e 2012).

Neste ano, os representantes de Minas Gerais estão fortes. O Atlético, por exemplo, é apontado como o time que joga o melhor futebol do País e, não à toa, faz ótima campanha na Libertadores. Já o Cruzeiro conta com o reforço do zagueiro Dedé, que juntou-se a um trio de respeito formado por Diego Souza, Dagoberto e Borges.

As equipes do Rio Grande do Sul também são fortes candidatas ao título. O Internacional aposta no poder de organização de Dunga e no talento de jogadores como D’Alessandro, Forlán e Leandro Damião. E quer mais: o clube busca reforços e está próximo de contratar Júlio Baptista, do Málaga.

Neste sábado, diante do Vitória, às 18h30, na Fonte Nova, o Colorado terá a primeira oportunidade de mostrar que pode brigar pelo título. "No campeonato de pontos corridos, cada jogo é uma decisão. Cada jogo, no começo ou no fim, vale os mesmos três pontos. Por isso é preciso ter regularidade, não oscilar, evitar ficar um tempo sem ganhar fora de casa. É preciso largar bem", disse Dunga.

Outro time que entra forte na briga pelo título é o Grêmio, caso a diretoria não resolva desmanchar a equipe por causa da eliminação precoce na Libertadores. No banco, o Tricolor gaúcho conta com a experiência de Vanderlei Luxemburgo, cinco vezes campeão brasileiro. Em campo, a força da equipe está nos talentosos Dida, Elano, Zé Roberto, Vargas, Kleber e Barcos e no raçudo Fernando, bem cotado na seleção brasileira.

NOVIDADE

A edição deste ano tem um componente novo. No segundo semestre, o Brasileiro vai dividir as atenções com a Copa do Brasil, que estreia novo formato. Os dez times que se classificarem para as oitavas de final se juntarão a Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Vasco e Fluminense ao fim da Libertadores. O Corinthians, por exemplo, diz abertamente que a prioridade será ganhar a Copa do Brasil, caminho mais curto para a Libertadores.

Outra novidade é o fim dos clássicos na última rodada, que será disputada no dia 8 de dezembro. Depois de agendar nos dois últimos anos confrontos entre times do mesmo Estado na 38.ª rodada, a fim de evitar possíveis "entregas" para prejudicar rivais, a CBF resolveu abandonar a fórmula neste ano.