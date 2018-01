Campeonato Carioca começa amanhã O Campeonato Carioca de 2003 começa neste fim de semana, sem demonstrar o mesmo charme do passado, mas apostando na rivalidades entre os torcedores dos quatro grandes clubes - o primeiro jogo, entre Vasco e América, acontece neste sábado. Os participantes passam por graves crises financeiras e não fizeram muitos investimentos. Mesmo assim, os torcedores verão em campo algumas das principais estrelas do futebol brasileiro: Romário no Fluminense, Marcelinho Carioca no Vasco e Felipe no Flamengo. A crise financeira não impediu, no entanto, de o Vasco conseguir antecipadamente o título de favorito da competição, por causa das contratações de Marcelinho Carioca e do atacante Marques, além das permanências do meia Petkovic e do atacante Valdir - vai gastar cerca de R$ 800 mil mensais com o elenco. Nem a saída do meia Ramon, para o futebol japonês, serviu para desanimar a torcida vascaína. A experiência do técnico Antônio Lopes também está sendo usada como uma das principais armas do Vasco. Dentre as revelações da equipe estão o meia da seleção brasileira olímpica Léo Lima e o goleiro Fábio, que ganhou a vaga de titular no Campeonato Brasileiro de 2002. Atual campeão estadual, o Fluminense deposita em Romário suas esperanças para a conquista do bicampeonato. A equipe, no entanto, perdeu três importantes jogadores do seu elenco: o meia Beto e os atacantes Magno Alves e Roni. Para compensar a perda dos três jogadores, a diretoria do Fluminense contratou os experientes meias Djair e Alex Oliveira. Para a lateral, veio Leonardo Inácio, do Botafogo. Com a permanência de Romário, a folha salarial do clube ficou inflacionada e é de cerca de R$ 700 mil mensais. O técnico Renato Gaúcho foi mantido no cargo. Depois de driblar as desconfianças por causa da sua pouca experiência na profissão, ele levou o Fluminense à semifinal do Campeonato Brasileiro e quase conseguiu a vaga na Copa Libertadores da América, competição que o clube não disputa desde 1985. Apesar da crise financeira e da dívida de cerca de R$ 150 milhões, o Flamengo é o clube que tem a maior folha salarial entre os cariocas: cerca de R$ 1 milhão. A diretoria conseguiu driblar as dificuldades e contratou os meias Felipe e Lopes, o único com a situação já regularizada. Os dirigentes do Flamengo ainda prometeram presentear os torcedores com a contratação de um atacante, a pedido do técnico Evaristo de Macedo. O treinador foi mantido no cargo após conseguir ajudar o clube a fugir do rebaixamento no Brasileiro. Já o rebaixado Botafogo não contratou nenhum jogador de destaque. Os principais reforços da equipe estão fora de campo: o presidente Bebeto de Freitas, que tenta recuperar administrativamente o orgulho e a história do clube, e o técnico Levir Culpi, contratado para tirar o time da segunda divisão do Brasileiro. A diretoria do Botafogo renovou o contrato dos zagueiros Sandro e Gilmar e tenta a permanência do goleiro Carlos Germano. O meia Ronaldo retornou ao clube e vai atuar ao lado do recém-contratado Fernando, ex-Palmeiras. O volante Galeano, o principal destaque do time na última temporada, foi embora, assim como o zagueiro Odvan. A folha salarial mensal é de cerca de R$ 500 mil. "Pequenos" - O Madureira vai mesclar a experiência e juventude em seu time. Os destaques são os meias Daniel e Josafá e o volante Haroldo, que disputou a última temporada pelo Vasco. A equipe conta ainda com a presença de dois veteranos: o lateral-direito Pimentel, de 30 anos, e o atacante Sorato, de 33 anos. A folha salarial é a mais alta entre os clubes "pequenos": cerca de R$ 80 mil. A Cabrofriense contratou sete reforços, entre eles o atacante Jack Jones, que disputou a última temporada pelo Avaí-SC. O seu novo companheiro de ataque, Zé Carlos, estava no Vasco e vai procurar ajudar os mais jovens a lutar para manter o time na primeira divisão. No Americano, a tristeza com o rebaixamento para a terceira divisão do Brasileiro dá lugar a um novo ânimo com a disputa do estadual. A diretoria renovou contrato de 70% do elenco, dando prioridade aos jogadores mais baratos. Foram contratados o lateral-direito Chiquinho, ex-Macaé, e o lateral-esquerdo Evaldo, ex-Rio Branco. O destaque continua sendo o atacante Luciano Viana. Já o Bangu confia no trabalho do ex-jogador Tita como técnico do clube, apesar de ele estar há apenas um mês no cargo. O treinador ainda está conhecendo os jogadores que tem à sua disposição e aguarda a recuperação daqueles entregues ao departamento médico. Mas ele conta com a experiência do meia William, que já atuou pelo Vasco. O Olaria é tomado pelo otimismo de realizar uma boa campanha no Carioca. Conhecido por sempre dificultar as vitórias dos chamados clubes grandes, a equipe tem como destaque o atacante Boiadeiro, artilheiro do time na competição em 2002. O técnico Sérgio Cosme acredita que o bom entrosamento do elenco vai facilitar o desempenho nos jogos. Friburguense e Volta Redonda possuem times mais modestos que seus adversários. Ambos vão lutar para se manter na primeira divisão.