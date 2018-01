Campeonato Carioca começa amanhã O Campeonato Carioca começa neste sábado, com algumas novidades para os torcedores. A principal delas é a inédita campanha, bancada pelo governo estadual, com ingressos a R$ 1,00. Dentro de campo, os destaques são os mesmos dos últimos anos, como Romário, Felipe e Ramon, mas com as camisas trocadas. Na tentativa de amenizar a crise financeira, os clubes cariocas realizaram uma parceria com o governo do Estado, que comprou antecipadamente parte dos ingressos do Carioca. Com isso, os torcedores poderão juntar notas fiscais no valor mínimo de R$ 50,00 e trocá-las, ao comprar uma raspadinha de R$ 1,00, por uma entrada para a partida que quiserem do campeonato. Com o ?reforço financeiro?, cerca de R$ 1 milhão para cada uma das quatros grandes equipes do Rio, foi possível investir em contratações. Mas a opção foi buscar reforços dentro do próprio futebol carioca, numa espécie de troca de jogadores. Novidades - Dentro de campo, o principal destaque ainda é Romário, que deixou o Fluminense e voltou para o Vasco. E, aos 38 anos, promete encerrar a carreira após o campeonato estadual. "Só vou disputar o Carioca, o Brasileiro não", avisou o atacante. O Vasco ainda contratou o atacante Alex Dias, que foi vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro, quando defendia o Goiás, e o meia Allann Delon, que veio do Vitória. O Fluminense foi quem mais investiu em contratações. Para começar, acertou com o técnico Abel Braga, que levou o Flamengo ao título do último Campeonato Carioca. Mas seu grande reforço é o meia Felipe, outro que estava no Flamengo no ano passado. Além deles, o Fluminense contratou alguns jogadores de destaque no futebol brasileiro, graças ao dinheiro de seu patrocinador. Vieram nomes como o meia Preto Casagrande, campeão brasileiro pelo Santos, e o atacante Tuta, ex-Coritiba. Afundado em dívidas, o Flamengo foi bem mais modesto, voltando a apostar em suas categorias de base. Depois de perder jogadores importantes como Júlio César, Athirson e Felipe, o clube conseguiu manter dois veteranos no elenco: Júnior Baiano e Zinho. Dimba também ficou, com a obrigação fazer os gols que ficou devendo no ano passado. Entre os contratados, destaque para o zagueiro Fabiano, ex-Atlético-PR, o meia Adrianinho, ex-Paysandu, e o atacante Marcos Denner, ex-Criciúma. E, para comandar, chegou o técnico Júlio César Leal. Já o Botafogo, que abre o campeonato neste sábado, contra o América, a aposta está em dois veteranos: o meia Ramon, que veio do Fluminense, e o atacante Guilherme, ex-Cruzeiro. Mas os dois, ainda sem condicionamento físico, não estréiam na primeira rodada. Os chamados clubes pequenos também apresentam algumas atrações. O Volta Redonda terá o atacante Túlio Maravilha, que foi campeão brasileiro com o Botafogo em 95. O Madureira conta com o goleiro Carlos Germano, ex-Vasco e seleção brasileira. E a Cabofriense implanta uma filosofia profissional de administração, sob o comando do técnico PC Gusmão. Além desses, o Campeonato Carioca terá a participação de Olaria, América, Portuguesa, Americano e Friburguense. Regulamento - Os 12 participantes do Campeonato Carioca foram divididos em dois grupos. No A estão Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Friburguense, América e Portuguesa. E no B, Flamengo, Fluminense, Americano, Cabofriense, Madureira e Olaria. No primeiro turno, conhecido como Taça Guanabara, os clubes se enfrentarão em turno único, dentro do grupo, e os dois melhores de cada chave disputam a semifinal - os vencedores fazem a final e o campeão já tem vaga garantida na decisão do campeonato. Já no segundo turno, conhecido como Taça Rio, a única diferença é que os times do grupo A irão jogar contra os do B. Depois da semifinal e final, o campeão irá disputar o título carioca com o vencedor do primeiro turno. E se um mesmo clube ganhar a Taça Guanabara e a Taça Rio será declarado o campeão estadual, sem necessidade de realizar uma final.