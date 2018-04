Campeonato Carioca terá preços de bilhete diferenciados

RIO - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), após reunião do Conselho Arbitral, definiu os preços dos ingressos do Campeonato Carioca, que começa no próximo sábado. São valores diferentes para os quatro grandes clubes (Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco) e os demais 12 participantes.

Para as partidas envolvendo os quatro grandes do Rio, os preços são de no mínimo R$ 30 no Maracanã e R$ 20 nos outros estádios. Já os ingressos para os jogos entre os demais participantes do Campeonato Carioca irão custar a partir de R$ 10. Enquanto isso, a definição do valor das entradas para os clássicos, as semifinais e as finais da competição ficará sob responsabilidade dos clubes.

Na mesma reunião, os clubes foram avisados que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) não aprovou os laudos técnicos de segurança apresentados pela administração dos estádios que sediarão as partidas do Campeonato Carioca, inclusive o Maracanã, palco da final da Copa do Mundo de 2014.

Segundo a Ferj, os laudos estão em desacordo com a portaria 124 do Ministério do Esporte. Os laudos antigos têm vigência até 30 de janeiro. Sendo assim, a competição vai começar normalmente, mas, caso a situação não seja regularizada até lá, os estádios serão interditados.