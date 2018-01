Há dois anos, o Atlético de Madrid quebrou uma sequência de nove anos em que apenas Barcelona e Real Madrid dividiam os troféus do Campeonato Espanhol. A temporada 2015/16 começa com o Atlético assombrando os gigantes em mais um aspecto: o dinheiro. Além de Jackson Martinez e Filipe Luis, outros quatro jogadores foram comprados pelo clube da capital. Segundo o site Transfermarkt.com, estas transferências somam 126 milhões de euros (R$ 490 milhões). Outros nove atletas voltaram de empréstimo ao time do técnico Diego Simeone.

Comparando chegadas e partidas, o elenco colchonero não ficou tão fortalecido assim, já que importantes peças deixaram o Vicente Calderón. O zagueiro Miranda foi para a Inter de Milão; os meias Mario Suárez e Arda Turan agora estão na Fiorentina e Barcelona, respectivamente; e o atacante Mario Mandzukic passou a ser comandado por Massimiliano Allegri, na Juventus.

Bastante econômicos, Real Madrid e Barcelona ficaram mais marcados pela saída de grandes ídolos do que pela chegada de estrelas. Casillas, que defendia o time merengue havia 25 anos, foi vendido ao Porto. Do lado do Barça, Xavi se transferiu para o Al Sadd, do Catar, depois de 24 anos no Camp Nou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Arda Turan, que chega justamente do Atletico por 34 milhões de euros (R$ 132,49 milhões), foi o maior nome adicionado pelo Barcelona. Assim como o turco, o lateral Alex Vidal, ex-Sevilla, só poderá estrear com a camisa grená em janeiro, já que o clube catalão cumpre suspensão da Fifa. No lado merengue, o atacante sérvio Mateo Kovacic foi o mais caro. Ele deixou a Inter de Milão por 35 milhões de euros (R$ 136,38 milhões). O brasileiro Danilo veio do Porto por 31,5 milhões de euros (R$ 122,75 milhões). Somadas, as transferências de Real e Barça resultam em 140,5 milhões de euros (R$ 547,49 milhões).

Mesmo reforçado, o Atletico não é favorito, já que precisa formar a equipe, se não do zero, de um estágio bem inferior aos outros dois concorrentes. Antoine Griezmann vem de uma ótima temporada e, ao lado dele, Fernando Torres ainda busca os dias de glória que teve tanto no Atleti como no Liverpool.

Defendendo a tríplice coroa, o Barcelona larga na frente. Com 122 gols na última temporada, Messi, Neymar e Suárez devem continuar encantando. Entrosado, Rakitic terá papel ainda maior com a saída de Xavi e a queda natural de Iniesta. Mesmo com rusgas com o trio MSN em 2014/15, Luis Enrique provou que seu rodízio funciona bem, visto que não teve desfalques na reta mais decisiva do "Triplete".

Se o elenco não se difere tanto do ano passado, o Real Madrid trocou o comando técnico. Rafael Benítez, ex-Napoli, substitui o italiano Carlo Ancelotti e, pelo menos na pré-temporada, o espanhol preferiu o 4-2-3-1 sobre o 4-3-3 do seu antecessor. Cristiano Ronaldo ainda é a referência do time. Ele e todos os seus companheiros sabem que precisam dar uma resposta ao torcedor pela campanha passada sem conquistas.