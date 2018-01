Campeonato Espanhol estréia no Brasil Finalmente o torcedor brasileiro poderá ver os jogos do Campeonato Espanhol. A rede ESPN comprou os direitos de transmissão da competição e dividirá as partidas entre seu canal internacional e a ESPN Brasil. A estréia será neste sábado, com duas grandes atrações pela oitava rodada: às 15h30, a ESPN Brasil mostrará o Real Madrid em ação contra o Racing Santander; às 17h30, o mesmo canal exibirá o confronto entre La Coruña e Valencia, os dois primeiros colocados. Pena que o Real não estará completo em campo. Beckham foi vetado por causa de uma contratura muscular na coxa direita e será substituído por Guti. O departamento médico do clube trabalha para recuperar o inglês para a partida de terça-feira contra o Zaragoza, fora de casa, na abertura da nona rodada. Mas os outros craques do "Dream Team" estarão em campo. A equipe de Madri tem 16 pontos, três a menos que o La Coruña e dois atrás do Valencia. Já o Racing faz uma boa campanha e ocupa a quinta posição, com 11 pontos. Nas duas últimas rodadas, somou seis pontos e marcou oito gols. O problema é que estará desfalcado de seu principal jogador, o atacante Javi Guerrero. Na Galícia, o La Coruña terá dois desfalques em sua luta para chegar à liderança: o zagueiro marroquino Naybet e o volante brasileiro Mauro Silva. E o técnico Javier Irureta estuda a possibilidade de trocar o atacante Luque pelo meia Fran. O time vem embalado por três vitórias. No Campeonato Espanhol, goleou o Atlético de Madrid por 5 a 1 em casa e bateu o Barcelona no Camp Nou por 2 a 0. Na Liga dos Campeões, ganhou do Monaco por 1 a 0 em seu estádio. O Valencia estará completo e jogará no esquema 4-5-1. O único atacante será Mista, que ganhou a disputa com Ricardo Oliveira. O meio-campista que terá mais liberdade para avançar será o argentino Pablo Aimar, principal estrela da equipe. A outra partida deste sábado será disputada entre Málaga e Zaragoza. O destaque da equipe visitante é o brasileiro Sávio. A rodada será completada domingo com a realização das seguintes partidas: Real Sociedad x Osasuna, Valladolid x Athletic de Bilbao, Espanyol x Celta, Betis x Albacete, Villarreal x Sevilla, Mallorca x Barcelona e Murcia x Atlético de Madrid.