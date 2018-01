Campeonato Francês começa nesta sexta Paris Saint-Germain e Metz abrem nesta sexta-feira, às 15h45 (com transmissão da SporTV), o Campeonato Francês, primeira grande liga européia que se inicia na temporada 2005/2006. O torneio terá 19 equipes tentando evitar que o Lyon conquiste o pentacampeonato, fato que nunca ocorreu no país desde que uma liga unificada começou a ser disputada, em 1932. Comandado pelo brasileiro Juninho Pernambucano, o Lyon conquistou os quatro últimos títulos. O da temporada passada foi o mais tranqüilo, com doze pontos de vantagem sobre o vice-campeão Lille. O tetracampeão tem outros três brasileiros - Cris, Caçapa e Nilmar -, manteve seu time em relação ao ultimo campeonato e ainda se reforçou, com o meia Benoit Pedretti, ex-Olympique de Marselha, e o atacante John Carew, que atuou pelo Valencia. O atual campeão também terá um novo treinador. Paul le Guen, que comandou o Lyon nos quatro títulos, pediu um salário muito alto para continuar e continua sem clube. Para o seu lugar, chegou Gérard Houllier, que já treinou o Liverpool. Os principais rivais do Lyon devem ser o Paris Saint-Germain e o Monaco. O time da capital francesa foi um dos que mais investiu, contratando os uruguaios Bueno e Rodriguez, que jogavam no Peñarol, além de Dhorasso, ex-Inter de Milão, e o atacante francês Kaolu, uma das estrelas do Auxerre na temporada passada. O Monaco perdeu sua grande estrela, o argentino Javier Saviola, que voltou para o Barcelona, mas levou em troca o espanhol Gerard Lopez, além de Olivier Kapo, ex-Juventus de Turim. E tem no elenco o lateral brasileiro Maicon.