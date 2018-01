Campeonato Gaúcho chega à fase semifinal A fase semifinal do Campeonato Gaúcho começa nesta quarta-feira, com os jogos São Gabriel x Internacional, em São Gabriel, e Juventude x 15 de Novembro de Campo Bom, em Caxias do Sul. As partidas de volta serão disputados no dia 18 e indicarão os dois finalistas, que decidem o título nos dias 25 de junho e 2 de julho. O Internacional e o Juventude classificaram-se como primeiro e segundo colocados, respectivamente, do grupo 1, que teve jogos em fevereiro e março, e que deixou pelo caminho o Grêmio e o Caxias. O 15 de Novembro e o São Gabriel foram campeão e vice da chave 2, disputado por 14 clubes de 9 de março a 8 de junho. Para o favorito Internacional, a conquista do bicampeonato significa a confirmação da supremacia regional num momento em que o rival Grêmio vive a crise da eliminação da Copa Libertadores da América. O Juventude pode espantar o mau momento que vive no Campeonato Brasileiro, no qual está ameaçado de rebaixamento. O 15 de Novembro quer repetir a façanha do ano passado, quando foi vice-campeão. E o São Gabriel tenta confirmar, na fase decisiva, a boa campanha do ano, quando ficou o tempo todo entre os líderes do grupo 2.