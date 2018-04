Campeonato Gaúcho tem 3 líderes São Gabriel, Passo Fundo e Esportivo lideram o Campeonato Gaúcho, com três pontos cada, após os jogos da rodada de abertura, disputada neste domingo. O São Gabriel ganhou do São José, em Porto Alegre, por 3 a 1. Jogando em Bento Gonçalves, o Esportivo derrotou o Veranópolis por 4 a 2. E o Passo Fundo, em casa, não deu chances ao Palmeirense, estreante na primeira divisão, vencendo por 2 a 0. A primeira rodada será complementada nesta segunda-feira, com Guarani x São Luiz e 15 de Novembro x São Paulo.