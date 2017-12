Campeonato Inglês começa amanhã O Campeonato Inglês começa neste sábado com muitas novidades. Serão sete partidas na abertura da temporada, com destaques para os jogos entre Manchester e Bolton e Arsenal e Everton. Pela primeira vez um jogador brasileiro, Kléberson, defenderá as cores do Manchester United. O ex-volante do Atlético-PR foi contratado por US$ 8 milhões para substituir o argentino Verón. Também será a primeira vez que os "diabos vermelhos", atuais campeões, jogarão sem a sua grande estrela, o meia David Beckham, vendido ao Real Madrid nesta temporada. E surge agora uma nova potência, o Chelsea, apoiado na montanha de dólares do russo Roman Abramovich, que comprou 50,09% das ações do clube e reforçou muito o time - gastou mais de US$ 100 milhões. Entre as novidades está Juan Sebastián Verón, contratado por US$ 24 milhões. Nesta temporada, o futebol inglês conta com mais brasileiros. Além de Juninho Paulista, do Middlesbrough, e Gilberto Silva e Edu, do Arsenal, que já estavam na temporada passada, chegaram Doriva, que trocou o Celta de Vigo (Espanha) pelo Middlesbrough, e o centroavante Jardel, novo reforço do Bolton - o atacante não poderá estrear porque a sua documentação ainda não foi regularizada. No domingo, três partidas fecham rodada inicial: Charlton x Manchester City, Leeds x Newcastle e Liverpool x Chelsea.