Campeonato Inglês é o mais lucrativo da Europa, diz estudo

O Campeonato Inglês é a principal competição de pontos corridos no futebol europeu em volume de faturamento, com 2,3 bilhões de euros por temporada, afirmou um estudo divulgado nesta quinta-feira. Segundo o relatório "Annual Review of Football Finance", o Campeonato Alemão aparece na segunda posição, com 1,4 bilhão de euro em receitas, seguido de Itália (1,2 bilhão) e França (1 bilhão). O documento aponta que o futebol europeu movimentou 13,6 bilhões de euros na temporada passada, sendo que mais da metade deste total vem dos cinco principais campeonatos. Houve alta de 8% em comparação com os 12,6 bilhões em relação ao último ano. O crescimento foi ainda maior nas competições da Alemanha e Espanha, que faturaram 15% a mais que em relação à temporada passada. Isto fez com que estes campeonatos aumentassem sua vantagem em relação ao Italiano. Um índice destacado para os clubes de futebol é o volume dos salários em relação ao faturamento total. Em quatro das cinco principais competições, a proporção fica entre 62 e 64%. A exceção é na Alemanha, onde o indicador cai para 45%. Devido aos salários mais baixos, o Campeonato Alemão tirou o Inglês em termos de rentabilidade na temporada 2006/2007. No entanto, os clubes alemães tiveram resultados financeiros que não correspondem aos êxitos dentro de campo - ao contrário do que ocorre na Inglaterra. De acordo com os responsáveis do estudo, é fundamental conseguir um equilíbrio entre gestão financeira e títulos, o que tornaria a competição é atrativa para torcedores, redes de televisão, patrocinadores e investidores.