Campeonato Inglês: gol número 10.000 O atacante do Tottenham Les Ferdinand marcou, neste sábado, o gol número 10.000 na história da Primeira Divisão do futebol inglês, criada en 1992. A partida, diante do Fulham, é válida pela 17.ª rodada. Ferdinand recebeu um passe de Darren Anderton para abrir o placar aos 20 minutos da primeira etapa. Foi o gol 495 da história do Tottenham na principal Liga da Inglaterra. Les Ferdinand recebeu 10.000 libras esterlinas (14.500 dólares) por este gol. O primeiro gol da Liga foi marcado em 15 de agosto de 1992 por Brian Deane, durante um jogo do Sheffield United, sua equipe, contra o Manchester United. Oito jogadores já marcaram mais de cem gols pela Primeira Divisão da Inglaterra. São eles: Alan Shearer (186), Andy Cole (136), Les Ferdinand (126), Robbie Fowler (120), Ian Wright (113), Teddy Sheringham (112), Dwight Yorke (108) e Matt Le Tissier (101).