Campeonato Inglês não pára Nem as festas de fim de ano param o Campeonato Inglês. Os 20 times que disputam a competição entrarão em campo neste domingo e 18 deles voltarão a jogar terça-feira ? o último jogo do ano será quarta-feira, entre Newcastle e Arsenal. O líder Chelsea, que tem 43 pontos em 18 partidas, jogará em casa contra o Aston Villa, em partida que terá transmissão ao vivo da Bandeirantes e da ESPN/Brasil às 11h. A fase do Chelsa é tão boa ? o time tem cinco pontos de vantagem sobre o Arsenal e seis sobre o Everton ? que o técnico português José Mourinho não se acanha de dizer que não vê adversário para sua equipe. ?Somos o melhor time do momento. Se mantivermos nossa boa condição física, tática e mental, não vejo quem possa nos parar?, argumentou. Ele acha que, psicologicamente, seu time tem uma grande vantagem sobre a concorrência. ?Como estamos na frente, não precisamos nos preocupar com os resultados dos outros times. A tarefa dos adversários é bem mais complicada, porque precisam vencer e ficar na frente da tevê esperando o Chelsea perder. É por isso que tenho muita confiança de que vamos ganhar o campeonato.? A equipe tem 13 vitórias, quatro empates e uma derrota, com 37 gols a favor e apenas oito contra ? é a melhor defesa do campeonato. O Arsenal jogará em seu estádio contra o Fulham e anovidade será a volta do meia sueco Ljungberg, recuperado de contusão. As outras partidas deste domingo são as seguintes: Birmingham e Middlesbrough; Blackburn e Newcastle; Crystal Palace e Portsmouth; Everton e Manchester City; Manchester United e Bolton; Norwich e Tottenham; Southampton e Charlton; West Bromwich Albion e Liverpool.