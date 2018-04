Campeonato Inglês recomeça após fiasco da seleção na Euro

Após a não classificação da seleção de Steve McClaren para a Eurocopa de 2008, o Campeonato Inglês reinicia neste fim de semana com o Arsenal e o Manchester United como grandes protagonistas. Veja também: Calendário e classificação A desclassificação da seleção inglesa, após uma frustrante derrota de 3 a 2 em pleno Estádio de Wembley, levou à demissão de McClaren e fez com que o Campeonato Inglês voltasse a centralizar a atenção dos torcedores. O líder Arsenal, com 30 pontos em 12 partidas, enfrenta o penúltimo colocado Wigan com o significativo desfalque do meia espanhol Fabregas, que acabou suspenso por acumulação de cartões amarelos após a vitória de 3 a 1 sobre o Reading. Entretanto, o técnico Arsene Wenger, que confirmou a titularidade do espanhol Almunia no gol no lugar do alemão Lehman, poderá contar com o retorno do atacante holandês Robin van Persie, que se recuperou de uma lesão. Já o Manchester United, que tem os mesmo 30 pontos do Arsenal, mas conquistados em 13 jogos, tem um jogo complicado contra o Bolton. O time de Manchester pode acabar sendo muito beneficiado pelo ótimo momento do atacante português Cristiano Ronaldo, que está eufórico após a classificação de seu país para a Eurocopa de 2008. "Acho que podemos vencer a Eurocopa", afirmou o jogador. O terceiro colocado Manchester City, comandado pelo sueco Sven-Goran Eriksson e que conta com o meia brasileiro Elano, recebe em casa o Reading e tentará manter o seu retrospecto positivo em casa, situação na qual alcançou apenas vitórias. Por outro lado, o quarto colocado Chelsea visita o lanterna Derby com o intuito de vencer para permitir que os jogadores ingleses de seu elenco esqueçam do fiasco das Eliminatórias da Euro. O zagueiro John Terry, que ocupa o posto de capitão tanto na equipe londrina como na seleção da Inglaterra, expressou sua tristeza com esta situação ao afirmar: "Será uma grande perda não estar na Eurocopa. Simplesmente não tenho palavras". Outra equipe que protagonizará uma partida interessante nesta rodada é o Liverpool, que viaja para o estádio de St. James Park para enfrentar o Newcastle. Quem chega muito animado para este jogo é o atacante espanhol Fernando Torres, que garantiu que sua equipe não deve temer nenhum de seus rivais na luta pelo título. No entanto, o time de Anfield terá que bater o Newcastle para não perder as primeiras posições da classificação. Além disso, merece menção o jogo do Tottenham, que tentará manter sua seqüência positiva de reultados diante do West Ham.