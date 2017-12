Campeonato inglês: segurança recorde A nova temporada do Campeonato Inglês será aberta neste sábado sob esquema de segurança recorde, numa reação das autoridades britânicas aos ataques terroristas perpetrados em Londres. Os torcedores passarão por revistas rigorosas em todos os estádios, e a organização da Premier League pediu que os torcedores evitem ir aos locais dos jogos com mochilas, para evitar atrasos. O Chelsea - atual campeão inglês - estréia domingo, fora de casa, diante do Wigan - time recém promovido à Primeira Divisão. O Liverpool, atual campeão europeu, enfrentará o Middlesbrough, também fora de casa. Embora o técnico Rafa Benítez não possa contar ainda com o atacante Peter Crouch, as expectativas aumentaram em relação a Fernando Morientes. O espanhol - que vinha sendo muito criticado por não estar no melhor de sua forma física - reagiu e marcou dois gols contra o CSKA Sófia na fase preliminar da Liga dos Campeões. O Liverpool terá vários desfalques: Harry Kewell, Neil Mellor e Florent Sinama-Pongolle se recuperam de lesões. Outro jogo que desperta interesse neste início de temporada será realizado no estádio de Goodison Park, quando o Ewerton receberá o Manchester United. O Arsenal, que não contará com o meia francês Patrick Vieira, que se transferiu para a Juventus-ITA, recebe o Newcastle United em Highbury Park.