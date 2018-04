Assim como já acontece com a maior parte das demais principais ligas nacionais do futebol europeu, o Campeonato Inglês também terá jogos às sextas-feiras nas rodadas de final de semana. A mudança, porém, vai começar a valer apenas na temporada 2016/2017, a partir de quando as rodadas passarão a se estender por quatro dias.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, quando foi aberto o processo para a compra dos direitos de transmissão do torneio entre 2016 e 2019. Por três temporadas, entre 2013 e 2016, a BT e a Sky dividem o pagamento de cerca de 3 milhões de libras (cerca de R$ 12,6 bi). No período, serão 154 jogos ao vivo em cada temporada.

Com a inclusão dos jogos de sexta-feira, esse número vai passar para 168 jogos a partir da temporada 2016/2017. Assim, quase metade das 380 partidas previstas para o torneio serão televisionadas para os britânicos.

Atualmente, os campeonatos Português, Francês, Alemão e Espanhol já têm jogos às sextas-feiras à noite - o Italiano é a exceção. Por outro lado, na Itália são realizadas partidas às segundas-feiras, data que também consta no calendário do Inglês e do Espanhol.