Campeonato Inglês tem jogo adiado por causa da neve

O mau tempo que atrapalhou as rodadas do Campeonato Italiano e do Holandês neste final de semana chegou à Inglaterra e causou o adiamento da partida entre Wigan e Bolton, nesta segunda-feira. O jogo completaria a 18.ª rodada do Campeonato Inglês.

Os organizadores decidiram adiar o confronto por causa da neve que, segundo avaliação, poderia prejudicar a segurança dos torcedores. O frio e a nevasca causaram o cancelamento de 23 jogos na Inglaterra, com exceção da Premier League, e na Escócia, no sábado.

No mesmo dia, quatro partidas foram adiadas na Itália: Fiorentina x Milan, Bologna x Atalanta, Udinese x Cagliari e Genoa x Bari. Ainda não há previsão para a disputa destes jogos. Pelo Campeonato Francês, Boulogne x Sochaux não pôde ser realizado no sábado por causa do mau tempo.

Na Holanda, todos os cinco jogos do campeonato nacional agendados para o domingo foram cancelados. Com isso, os grandes clubes do país como PSV, Ajax e Twente não puderam entrar em campo na rodada.