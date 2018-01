Campeonato Inglês tem rodada amanhã O dérbi entre Liverpool e Everton é o destaque da rodada desta quarta-feira do Campeonato Inglês, o único dos ?grandes? torneios da Europa que não parou nas festas de fim de ano. Enquanto isso, o líder Chelsea joga como visitante contra o Manchester City - a ESPN Brasil transmite ao vivo, a partir das 17h45 (horário de Brasília). Mesmo depois de ter perdido o título mundial para o São Paulo, o Liverpool está embalado. Afinal, venceu as oito últimas partidas no campeonato, sem sofrer sequer um gol. Os outros jogos do dia são: Arsenal x Portsmouth, Birmingham x Manchester United, Fulham x Aston Villa, Manchester City x Chelsea, Newcastle x Charlton, West Bromwich x Tottenham, West Ham x Wigan, Blackburn x Sunderland e Bolton x Middlesbrough.