Campeonato Inglês terá 2 jogos hoje O Campeonato Inglês terá dois jogos hoje, pela 12ª rodada. O Liverpool, 5º colocado na competição, com 59 pontos, enfrenta o Bradford fora de casa. O Bradford é o último colocado, com 24 pontos. O Newcastle, 10º colocado, com 48 pontos, joga contra o Southampton, 13º colocado, com 45 pontos.