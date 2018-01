Campeonato Italiano começa amanhã A Itália começa neste sábado o 101º campeonato da Série A, sob incerteza, em crise, mas ainda como um dos mais importantes e atraentes do mundo. A competição foi precedida por pressões econômicas sobre Lazio e Roma, a falência da Fiorentina, transferências polêmicas, briga por direitos de televisão e diminuição do número de estrangeiros. A situação é tão insólita que o torneio parte da segunda rodada. A mudança foi conseqüência do movimento de oito equipes. O grupo dos "rebeldes", formado por clubes com menor apelo de público, ficou indignado pelo fato de não receber propostas para ter seus jogos no sistema pay-per-view. Atalanta, Como, Chievo, Modena, Piacenza, Perugia, Empoli e Brescia se sentiram diminuídos, em relação aos outros dez concorrentes, e ameaçaram não entrar em campo enquanto o problema não fosse resolvido. O movimento fez com que a rodada inaugural fosse transferida dos dias 31 de agosto e 1º de setembro para este fim de semana. Ainda assim, o acordo para a bola rolar surgiu apenas na terça-feira, depois de reunião tensa entre cartolas, a cúpula da Liga (que organiza os campeonatos e representa os clubes), dirigentes das emissoras de tevê a cabo e o ministro da Cultura da Itália. Os rebeldes receberão o equivalente a US$ 5,5 milhões para ceder direitos de imagem e ainda ficarão com a renda de um jogo cedido pelos seis grandes (Milan, Inter, Juventus, Roma, Parma e Lazio). A RAI, emissora estatal, também ameaçou não renovar contrato, sob a alegação de que houve retração no mercado publicitário. Depois de muita discussão, conseguiu novo acordo, em torno de US$ 50 milhões, bem abaixo dos US$ 85 milhões pagos em outras temporadas. Os clubes cederam, porque o total de seus débitos já está em torno de US$ 1 bilhão. A paixão dos italianos pelo futebol pode compensar os percalços da pré-temporada. A primeira avaliação será neste sábado, com Inter x Torino, Bologna x Roma, Como x Empoli e Modena x Milan. E prossegue domingo, com Juventus x Atalanta, Lazio x Chievo, Udinese x Parma, Perugia x Reggina e Brescia x Piacenza.